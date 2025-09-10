В Астрахани инспектор автодорожного надзора оштрафована на 700 тыс. за взятки

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении бывшего инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по Астраханской области МТУ Ространснадзора по ЮФО по уголовному делу о получении взяток (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, с марта по апрель прошлого года фигурантка в своем автомобиле получила через посредника взятки от трех жителей Астраханской области. За эти деньги ей предстояло составить подложные экзаменационные листы, указывающие на сдачу экзаменов для получения допусков к транспортировке грузов опасных категорий по территории РФ.

По решению суда фигурантка получила штраф в 700 тыс. руб. Также в течение четырех лет ей запрещено занимать определенные должности.

Павел Фролов