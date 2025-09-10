В Ставрополе стоимость квадратного метра жилья повысилась до 102 тысяч рублей

Стоимость квадратного метра жилья в Ставрополе повысилась до 102,3 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации города.

Согласно документу, эта стоимость применяется ко всем сделкам и правоотношениям, возникшим с 1 июля 2025 года.

Ставрополь оказался не единственным городом края, где квадратный метр жилья стал обходиться более 100 тыс. руб. По данным регионального Минстроя, в третьем квартале этого года в Кисловодске средняя цена за квадратный метр составила более 196 тыс. руб., Пятигорске — 155 тыс. руб., Железноводске — 135,8 тыс. руб., Ессентуках — 135 тыс. руб. и 103 тыс. руб. — в Лермонтове.

Наталья Белоштейн