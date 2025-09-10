Глава ЕК предложила отказаться от права вето по вопросам внешней политики

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в программной речи предложила отказаться от права вето при решении некоторых вопросов Евросоюза, включая позицию стран в области внешней политики. По ее словам, отказ от «оков единогласия» ускорит процесс принятия решений ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Пришло время перейти к принятию внешнеполитических решений на основании квалифицированного большинства»,— заявила Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

Согласно действующим правилам ЕС, от право вето страны могут отказаться только при единогласном решении всех членов объединения. Из-за этой нормы в ЕС, в частности, затруднялось принятие решений по выделению помощи и поддержке Украины: Венгрия неоднократно блокировала подобные инициативы.

Лусине Баласян