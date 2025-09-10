Верховный суд разрешил строить жилой дом возле обувного цеха в Пятигорске

Верховный суд России отказал индивидуальной предпринимательнице Альфии Азизовой в восстановлении пропущенного более чем на месяц срока подачи кассационной жалобы на решения нижестоящих инстанций о признании незаконным разрешения на строительство многоэтажного жилого дома возле обувного цеха истца в Пяигорске. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприниматель оспаривала постановление городских властей от 19 июня 2023 года, которым ООО «Специализированный застройщик Позитив» получило право отклониться от параметров разрешенного строительства многоэтажки на улице Первомайской, 81.

Альфия Азизова владеет производственным объектом площадью 949 кв. м, где работает цех по изготовлению женской и мужской обуви. По ее мнению, планируемое жилое строительство нарушает требования санитарного законодательства.

Согласно СанПиН, вокруг промышленных объектов должна устанавливаться специальная территория с особым режимом использования. Для предприятий лёгкой промышленности, включая обувное производство с использованием водорастворимых клеев, санитарно-защитная зона составляет от 50 до 300 м от границы промышленной площадки.

Нормативы запрещают размещение в такой зоне жилой застройки, образовательных и детских учреждений, спортивных сооружений, медицинских и оздоровительных организаций.

В ходе общественных обсуждений в мае 2023 года поступило 8 замечаний и предложений. Комиссия по градостроительной деятельности Пятигорска рекомендовала предоставить застройщику разрешение на строительство жилого дома. Администрация города поддержала это решение.

Суд счел позицию предпринимателя неверной. «Санитарно-защитная зона объекта заявителя не установлена в предусмотренном законом порядке уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор»,— отмечается в решении.

Границы зоны не внесены в Правила землепользования и застройки города Пятигорска, сведения о такой территории отсутствуют в ЕГРН и не отображены в градостроительном плане спорного земельного участка.

По закону орган, принимающий решение об утверждении границ санитарно-защитных зон, обязан направить эти сведения в Росреестр и местные власти для отображения на картах градостроительного зонирования.

Тат Гаспарян