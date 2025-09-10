Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина — о том, как новые функции в AirPods Pro третьего поколения повлияют на пользователей.

Учиться больше не нужно. Если не мы, то кто-то так точно решит, узнав о новых функциях устройств от Apple. В этом сентябре медиа обсуждают очень крепкий экран iPhone 17, невиданные камеры (конечно же), оранжевый цвет корпуса одной из моделей и супертонкий iPhone Air. Мне самым интересным кажется другое: на презентации была анонсирована новая функция наушников AirPods Pro третьего поколения. Заявлено, что они смогут переводить иностранную речь на язык пользователя в режиме реального времени. Подобные технологии, да и устройства обсуждаются давно. В Китае уже немало аппаратов, способных помогать в коммуникации, и все же пока это не часть нашей повседневности.

Судя по видео в соцсетях, наушники от Apple воспроизводят сказанное на другом языке с задержкой в пару-тройку секунд. В одном из роликов девушка в цветочном магазине внимательно слушает речь продавщицы (точнее, я бы сказала, выжидает, пока ее выслушают умные наушники), затем — перевод, а потом показывает на экране смартфона субтитры своего переведенного ответа. Обе явно рады взаимопониманию. Другой пример: двое мужчин за столиком в кафе. Каждый сидит в наушниках и делится своими мыслями на своем родном языке. Да, между репликами есть странные паузы, но ничего, работает. Безусловно, эта технология может изменить мир. Способность людей понимать, чего от них хотят, резко возрастет. Это отразится на многих сферах жизни — от туризма и медицинских услуг до крупных бизнес-сделок.

И все же можно ли перестать учить иностранный язык? Согласно недавним опросам, почти 40% россиян, изучающих английский, делают это для путешествий. Еще почти 20% — для общения с иностранцами, 8% — для личностного роста. И этого за нас никакие гаджеты не сделают. Даже тревожно стать еще большим заложником устройств, без которых ты словно теряешь дар речи. А еще не будем забывать, что лошади стали символом роскоши, как только перестали исполнять роль повседневного транспорта. Думаю, так же случится и с возможностью быть собой, способностью поддержать живой разговор вне зависимости от поисковой строки или умного гаджета в ушах.

Яна Лубнина