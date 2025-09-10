«Промышленному» подбирают хозяина

Все акции АО «Промышленный», которые принадлежат Алтайскому краю, выставили на торги по начальной цене в 483 млн руб. В региональном министерстве сельского хозяйства решение о продаже некогда крупнейшего в регионе животноводческого предприятия объяснили убыточностью. Для модернизации комплекса необходимо около 800 млн руб., эти вложения чиновники называют нецелесообразными и отмечают, что актив может быть привлекателен для крупных сельскохозяйственных холдингов. Участники отрасли полагают, что власти уже договорились с покупателем, но вместе с тем признаются, что актив непростой и требует существенных инвестиций.

Управление имущественных отношений Алтайского края объявило торги по продаже принадлежащих региону 100% акций АО «Промышленный». Компания управляет одним из крупнейших в регионе животноводческим комплексом, который занимает участок в 110,1 га в Бийском районе. При этом площадь сельхозугодий хозяйства превышает 8 тыс. га. На торги выставлены 368 547 обыкновенные акции предприятия номиналом 1 тыс. руб. каждая. Начальная цена — 483 млн руб. — была установлена на основании проведенной по заказу краевых властей оценки, шаг аукциона — 24,1 млн руб.

АО «Промышленный» было создано путем преобразования краевого унитарного предприятия в 2011 году. Основным направлением деятельности хозяйства является разведение крупного рогатого скота, а также закуп поголовья у населения. Уставный капитал — более 368 млн руб.

В состав имущества предприятия, кроме земельного участка, входят 138 зданий и сооружений, включая административный блок, постройки для скота, конюшню, зерносклады, убойный пункт, овощехранилище, АЗС, дом животноводов, ветеринарную аптеку, гаражи, мастерские, магазины и пр. Общая площадь помещений — 316,3 тыс. кв. м, по некоторым из них заключены договоры аренды. Заявки на участие в аукционе организатор принимает с 8 сентября по 4 октября, сами торги запланированы на 8 октября.

Продажа пакета акций предприятия включена в прогнозный план приватизации госимущества региона на 2025-2027 годы, сообщили в правительстве Алтайского края. Соответствующее постановление кабмина было принято 15 августа 2025 года. Тогда же министр сельского хозяйства региона Сергей Межин сообщил, что за последние пять лет стоимость имущества организации подешевела с 694 млн руб. до 442 млн руб., пишет bankfax.ru.

При этом в период с 2020-го по 2024 год в него было вложено 210 млн руб. Глава ведомства подчеркнул — предприятие давно является убыточным, поэтому целесообразнее его приватизировать.

В 2023 году убыток «Промышленного» от продаж достиг 88,3 млн руб., а в 2024 году уже 90,3 млн руб. Сегодня на предприятии работает 63 человека.

Модернизация хозяйства, в том числе для ведения растениеводства, обойдется бюджету в 800 млн руб., указал Сергей Межин. Основная ценность комплекса, по его словам, заключается в земельном ресурсе.

«Есть все возможности сделать на базе «Промышленного» современный производственный комплекс. По этому пути мы и будем двигаться дальше»,— заявил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что в регионе реализуется 17 крупных инвестпроектов в сфере мясного животноводства на общую сумму более 37 млрд руб. В их числе — «Индейка Алтая», «Алтайский бройлер» группы «Черкизово» и «Яново» агрохолдинга «Румелкоагро».

В целом по региону за последние 17 лет объем производства говядины увеличился более чем в 13 раз и достиг по итогам 2024 года 17,8 тыс. т. При этом доля «Промышленного» постепенно уменьшалась, прокомментировал губернатор.

Председатель союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Алтайского края Никита Кожанов считает, что правительство региона уже нашло покупателя на весь комплекс. «Несмотря на всю инвестиционную непривлекательность современного сельскохозяйственного производства, приватизация подобных объектов, как правило, происходит управляемо и по заранее составленному плану, как минимум, с одним потенциальным покупателем.

Остается надеяться, что предприятие с многолетней историей с приходом новых собственников и управленцев получит новый импульс развития, а не превратится просто в историю»,— комментирует он.

По мнению директора агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константина Корнеева, актив является средним по размеру, но обладает большим количеством разнопрофильной инфраструктуры. «Существенного влияния на рынок он не оказывает, и поэтому весь его продажный потенциал находится в сфере возможности поддержания невысокого уровня затрат. То есть, приобретение такого рода активов для инвесторов — это не покупка существенной рыночной доли, а возможность получения прибыли за счет эффективной себестоимости»,— отметил эксперт.

Руководитель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц считает, что в регионе есть крупные холдинги, которым предприятие может быть интересно. «Одновременно с этим новому собственнику достанется ворох проблем, в том числе нестабильное положение дел на рынке, дефицит кадров и высокие процентные ставки по кредитам. Сегодня не самое удачное время для его продажи, через год спрос может быть выше»,— полагает эксперт.

Актив непростой и, несмотря на модернизацию, один из главных его ресурсов — земельный банк, соглашается управляющий партнер компании Agro and food communcations Илья Березнюк.

