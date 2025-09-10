С ярославского экс-депутата взыскали 67 млн рублей долга

В Ярославле с предпринимателя взыскали 67 млн руб. в качестве задолженности перед физическим лицом. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

По информации ведомства, должник и физлицо ранее заключили договоры займа. Однако деньги заемщик не вернул, а сумма задолженности составила 60,1 млн руб. с учетом судебных расходов. К ней добавили проценты по договорам (3,6 млн руб.) и исполнительский сбор (4,2 млн руб.).

«К бизнесмену был применен полный комплекс ограничительных мер, арестованы расчетные счета, вынесены запреты на 45 объектов недвижимости и автотранспорт, арестованы также несколько объектов недвижимого имущества, с вынесением предупреждения по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту), а также по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)»,— сообщили в пресс-службе областного УФССП.

После этих мер бизнесмен, а в прошлом депутат, погасил задолженность в полном объеме.