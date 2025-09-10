Кадыров пообещал «не лезть» в дела бывшего «Данона»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не намерен вмешиваться в дела своего племянника Якуба Закриева в «Данон Россия». По его словам, когда тот был министром сельского хозяйства региона, «он показал себя хорошим руководителем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Поэтому, наверное, управление активами передали ему», — сказал Рамзан Кадыров «РИА Новости». Он добавил, что не собирается «лезть в бизнес-дела, тем более моего племянника».

Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон Россия» в июле 2023 года. Прежде он был зампредседателя правительства, министром сельского хозяйства Чечни. Назначению чиновника предшествовало подписание президентом Владимиром Путиным указа о передаче доли иностранных владельцев в российской структуре Danone во временное управление Росимущества. Бизнес был переименован в Health & Nutrition (H&N). АО «Данон Россия» сменило название на АО «Эйч Энд Эн», а ООО «Данон Трейд» — на ООО «Эйч Энд Эн Трейд». В марте 2024 года внешнее управление было отменено.