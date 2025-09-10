Власти Прикамья ведут переговоры с авиакомпанией для запуска рейсов в ОАЭ

Власти Пермского края ведут переговоры с авиакомпанией FlyDubai об открытии прямых рейсов из Перми в Дубай. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевой минтранс. По информации издания, перевозчик анализирует необходимый уровень загрузки бортов на маршруте. О возможности возобновления прямого сообщения между Пермью и ОАЭ стало известно в марте этого года.

Прямой рейс Пермь — Дубай закрылся в марте 2022 года, вскоре после начала СВО. Чартер осуществлял перевозчик Azur Air.

На прошлой неделе стало известно, что краевые власти изучат возможность открытия прямого авиасообщения с Китаем. В числе возможных перевозчиков называются «Уральские авиалинии», «Азур Эйр» и «Аэрофлот». Авиасообщение будет связывать Пермь с Пекином и Саньей. При этом открытие авиасообщения с Китаем может произойти не раньше 2026 года.

