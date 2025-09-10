Защите бывшего депутата-иноагента не удалось добиться отмены заочного ареста
Новосибирский областной суд признал законным решение Центрального райсуда, который 26 августа заочно арестовал бывшего депутата горсовета Сергея Бойко (признан иноагентом). Отмены решения добивалась сторона защиты, но получила отказ, сообщила пресс-служба облсуда.
Осенью 2024 года на экс-депутата, проживающего за границей, правоохранители возбудили уголовное дело: его заподозрили в неисполнении обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ). По предварительным данным, основанием стал тот факт, что он публиковал в своем аккаунте материалы без специальной маркировки.
Минюст признал новосибирского депутата иноагентом весной 2023 года. На сайте ведомства сообщалось, что он «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах». Также депутат призывал «к борьбе с действующей государственной властью РФ». 28 июня 2023 года горсовет лишил его полномочий в связи с утратой доверия.