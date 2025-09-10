Контракт унес в облака

Компания основателя «Яндекса» Аркадия Воложа заключила контракт с Microsoft на $20 млрд. Сразу после этого акции Nebius Group на Нью-Йоркской бирже взлетели более чем на 70%. На пике ценные бумаги дорожали до $109. А ее капитализация приблизилась к $22 млрд, обогнав по этому показателю «Яндекс», обратил внимание Forbes. Nebius, в прошлом Yandex N.V. Она появилась после раздела российской IT-компании в 2024 году. Соглашение с Microsoft рассчитано на пять лет. В рамках сделки Nebius предоставит корпорации вычислительные мощности для обслуживания искусственного интеллекта в своем центре обработки данных в США.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кейс Воложа определил тренд на облачные сервисы с использованием графических процессоров, считает сооснователь и партнер венчурной фирмы Davidovs Venture Capital (DVC) Николай Давыдов: «Nebius — это бывшая облачная платформа Яндекса. У них также есть ClickHouse, которым они владеют на 30%, что тоже является очень хорошим бизнесом. Это одна из лучших в мире баз данных для аналитики. У них есть Aurora — беспилотники, на которые я возлагаю большие надежды. И у них есть Toloka — платформа, которую Scale AI приобрела за $15 млрд. Это символично, потому что часть "Яндекса", которая меньше по выручке, количеству сотрудников и маржинальности, стоит значительно дороже просто потому, что она находится на другом рынке. Бумага голландской компании, размещенная на американской бирже, для инвесторов надежнее и безопаснее, чем российская акция на Мосбирже.

На самом деле это очень технологически продвинутая компания, в которой поверх GPU, непосредственно чипов, написано много софта, который позволяет эффективно ими управлять. Борьба за стоимость тренировки моделей и, самое главное, за стоимость инференса непрекращающаяся, и она самая главная. Две вещи, которые мы знаем про ИИ: он будет становиться лучше и дешевле. И дешевле он становится как раз за счет тех инноваций, которые делают не только TSMC или Nvidia, но и за счет софтворка, который облачные провайдеры пишут поверх этого.

У Microsoft есть собственный облачный сервис Azure, который хорош. И Nebius, вероятно, максимально близок к нему по качеству среди всех независимых игроков. Поэтому логично, что Microsoft выбрал их для использования в качестве расширения своих мощностей».

На фоне сделки растут акции и конкурента Nebius в сфере разработки инфраструктуры искусственного интеллекта — CoreWeave. Котировки прибавляли 10%. Летом 2025 года Nebius запустил второй суперкомпьютер: по мощности он занял 13-е место в мире и, как заявляют в компании, стал «самым мощным доступным суперкомпьютером в Европе». По словам топ-менеджеров, это только малая часть доступных бизнесу ресурсов.

Учитывая, что на разработку дата-центров с нуля требуется много времени и инвестиций, рынок пока будет оставаться свободным, считает создатель венчурного фонда Strigo Capital Дмитрий Комиссаров: «В "Яндексе" всегда были специалисты, которые умели делать очень хорошо дата-центры. "Яндекс" разрабатывал свое охлаждение, свои стойки, свои инженерные системы, то есть они были достаточно эффективны. Поэтому я думаю, что Nebius в состоянии предложить достаточно низкие цены. Microsoft — компания, которая не любит дорого платить, они торгуются до последнего.

На таком большом контракте и промежутке времени там есть достаточные гарантии в сторону друг друга. То есть я считаю, это очень хорошая сделка. По сути дела, вложив деньги совсем недавно, Nebius обеспечил себе светлое будущее на многие годы вперед. Я думаю, что он продал не меньше половины ресурсов, а, может быть, и большую часть.

Насколько ниша сейчас свободна? Речь идет про триллионы долларов. Я бы сказал, что спрос на сотни миллиардов долларов есть уже сейчас. А рынок пуст, потому что никто не сумел подстроиться. Плюс существует дефицит графических ускорителей на рынке, и, соответственно, Nebius, который там вложился в это, получил их какое-то количество времени назад, просто предсказал этот дефицит. Но сейчас рынок пуст. И если обратить внимание, то есть все игроки в искусственный интеллект, например, OpenAI, Anthropic, они все декларируют строительство новых дата-центров, у них всех не хватает мощностей».

В суперкомпьютеры также вкладываются Nvidia, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Илон Маск. Последний вложил в создание вычислительных мощностей для обучения искусственного интеллекта $10 млрд.

Как пишут СМИ, доля Аркадия Воложа в Nebius приблизилась к 3 миллиардам долларов. Во втором квартале компания отчиталась о росте выручки на 625% год к году. Чистый убыток тоже вырос, в полтора раза. Компания прогнозирует выручку по итогам года на уровне $1 млрд.

