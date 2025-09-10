Шесть гаражей в Удмуртии чуть не сгорели из-за короткого замыкания

В гаражно-строительном кооперативе «Старт» в Завьяловском районе чуть не сгорели шесть гаражей, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Причина возгорания — короткое замыкание в розетке одного из сооружений. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Дым, выходящий из-под крыши здания, заметил собственник одного из гаражей. Не увидев открытого огня, он обошел гараж — горела кровля соседней постройки. «Мужчина незамедлительно вызвал пожарную охрану, а также сообщил о происшествии сторожу кооператива — тот обзвонил хозяев и рассказал о случившемся»,— рассказала дознаватель ГУ МЧС по республике Дарья Шадрина.

Пожар уничтожил обрешетку кровли шести гаражей. Для тушения привлекались 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС.