Самокатчикам придется собраться

В Кемеровской области может быть введена единая система штрафов за несоблюдение правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующий законопроект разрабатывает городской совет Новокузнецка. Размеры предлагаемых санкций пока неизвестны, дублировать уже существующие нормы КоАП РФ они не будут. Крупнейшие операторы кикшеринга, работающие в «южной столице» региона, утверждают, что уже усилили контроль за размещением самокатов в городе.

В случае принятия нового закона жителям Кузбасса придется внимательно выбирать место для парковки самокатов

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Горсовет Новокузнецка приступил к разработке изменений в региональный КоАП Кемеровской области. Поправки предусматривают установление ответственности за несоблюдение местных правил эксплуатации СИМ, сообщили “Ъ-Сибирь” в муниципальном парламенте. Предложение о введении административной ответственности направлено в профильный комитет законодательного собрания региона.

«Эти правила (эксплуатации СИМ.— “Ъ”) установлены на данный момент в городах Кемеровской области, но при отсутствии ответственности за их нарушение они зачастую не работают,— пояснила спикер горсовета Александра Шелковникова.— Новокузнецкий городской совет предлагает установить штрафы за размещение самокатов в не предназначенных местах и на тротуарах, где создаются помехи для пешеходов. Также предлагаем штрафовать за передвижение в зонах, где установлен запрет на проезд на самокатах, в парках и скверах, на газонах».

Полномочия по составлению протоколов об административных нарушениях предполагается возложить на чиновников, осуществляющих муниципальный контроль за благоустройством и озеленением, полномочия по рассмотрению дел о правонарушениях — на административные комиссии. По мнению авторов инициативы, безнаказанность нарушителей создает опасные ситуации, влечет рост числа ДТП и делает контроль за выполнением установленных требований неэффективным.

Напомним, что штрафы за нарушение федеральных правил дорожного движения электросамокатчиками уже есть в КоАП РФ: статьи 12.29 и 12.30 кодекса предусматривают штрафы до 1,5 тыс. руб. Существует законопроект сенатора Артема Шейкина по увеличению санкций до 30 тыс. руб., но он еще не принят.

В столице Кузбасса Кемерово места для стоянки коммерческих электросамокатов были утверждены в апреле 2023 года после вступления в силу муниципальных правил благоустройства. «Факт размещения самоката в неустановленном месте устанавливается с использованием фотосъемки и фиксируется в акте, который оперативно направляется кикшеринговой компании. Владелец электросамоката должен вывезти его в течение двух часов, в противном случае — эвакуация. Возврат электросамоката возможен только после возмещения расходов, связанных с вывозом и хранением»,— поясняли в мэрии.

Инициативу депутатов поддержал мэр Новокузнецка Денис Ильин.

«Брошенный самокат на тротуаре, во дворе дома и даже на трамвайных путях. Жалобы новокузнечан в соцсетях не прекращались… Если компания Whoosh по большей мере справляется с задачей сбора брошенных по городу СИМ, то “Юрент” пока отстает. Неоднократно обращались к представителям компаний навести порядок»,— рассказал он у себя в Telegram-канале.

Операторы кикшеринга заверили “Ъ”, что уже контактируют с властями Новокузнецка для решения проблем. «Сервис уделяет повышенное внимание вопросу размещения электросамокатов в городе,— заявили в Whoosh.— В оферте сервиса уже закреплена не только необходимость оставлять самокат в специально отведенном месте парковки, но и делать это так, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. За несоблюдение правила предусмотрен штраф от 500 руб., а при систематических нарушениях — блокировка аккаунта». «Мы усилили контроль за соблюдением правил парковки самокатов нашими пользователями на территории Новокузнецка. Для этого мы увеличили количество скаутов в городе, которые следят за порядком, и в случае, если самокат был припаркован неправильно, оперативно возвращают его на место»,— сообщили в пресс-службе «МТС Юрент».

В горсовете не уточнили, какой размер штрафов предлагается ввести в рамках предлагаемых поправок. В регионах уже есть опыт введения таких наказаний на законодательном уровне. В 2021 году заксобрание Краснодарского края ввело штрафы до 30 тыс. руб. за незаконные пункты проката велосипедов и самокатов. В 2024 году похожее решение приняли власти Ставропольского края. Летом 2025 года дума Саратовской области ввела штрафы от 1 тыс. руб. (для физлиц при первом нарушении) до 200 тыс. руб. (для юрлиц при повторном) за парковку электросамокатов и велосипедов у памятников и мемориалов, пристегивании их к уличной мебели и информационным стендам.

После того как предложение новокузнецкого горсовета рассмотрит комитет областного парламента, законопроект пройдет оценку регулирующего воздействия. «После окончания процедур и рассмотрения представленных замечаний вопрос о внесении законопроекта будет вынесен на заседание городского совета… После принятия городским советом решения о внесении указанной законодательной инициативы она будет рассмотрена законодательным собранием»,— пояснили в новокузнецком парламенте.

