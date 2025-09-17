Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лицейский стиль

Как в Воронеже ремонтируют образовательный комплекс имени Киселева

В Воронеже продолжается ремонт МБОУ «Воронежский учебно-воспитательный комплекс им. А. П. Киселева». Одна из крупных школ города, расположенная в спальном районе улице Героев Сибиряков давно требовала обновления. Фотокорреспонденты «Ъ-Черноземье» побывал здесь в марте, когда работы были в самом разгаре, и вернулись в сентябре, чтобы оценить сделанное. Изменения, которые стали заметны — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Главный вход в лицей имени А. П. Киселева после ремонта

Главный вход в лицей имени А. П. Киселева после ремонта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главный вход в лицей имени А. П. Киселева в период активных работ

Главный вход в лицей имени А. П. Киселева в период активных работ

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Интерьер учебного заведения после реконструкции

Интерьер учебного заведения после реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Коридор в процессе реконструкции

Коридор в процессе реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Спортивный зал лицея имени А. П. Киселева со столом для настольного тенниса

Спортивный зал лицея имени А. П. Киселева со столом для настольного тенниса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Помещение спортзала во время реконструкции

Помещение спортзала во время реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Лестничный пролёт между этажами в лицее имени А. П. Киселева

Лестничный пролёт между этажами в лицее имени А. П. Киселева

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лестничный пролёт во время ремонта

Лестничный пролёт во время ремонта

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Учебный класс для занятий химией

Учебный класс для занятий химией

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Помещение для уроков естественных наук

Помещение для уроков естественных наук

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Учебный класс лицея во время реконструкции

Учебный класс лицея во время реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Класс труда с оборудованием

Класс труда с оборудованием

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Учебный станок и материалы для работы

Учебный станок и материалы для работы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вход в кабинет во время ремонта

Вход в кабинет во время ремонта

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Место для гигиены перед посещением столовой

Место для гигиены перед посещением столовой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Зона умывальников во время реконструкции

Зона умывальников во время реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Помещение столовой в учебном комплексе

Помещение столовой в учебном комплексе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Помещение столовой в период ремонта

Помещение столовой в период ремонта

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Украшение школьного коридора ко Дню знаний

Украшение школьного коридора ко Дню знаний

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Школьный коридор в процессе ремонта

Школьный коридор в процессе ремонта

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Работы в актовом зале лицея продолжаются

Работы в актовом зале лицея продолжаются

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Помещение во время начала реконструкции

Помещение во время начала реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вид на территорию лицея изнутри здания

Вид на территорию лицея изнутри здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Территория лицея в ходе реконструкции

Территория лицея в ходе реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

