Лицейский стиль
Как в Воронеже ремонтируют образовательный комплекс имени Киселева
В Воронеже продолжается ремонт МБОУ «Воронежский учебно-воспитательный комплекс им. А. П. Киселева». Одна из крупных школ города, расположенная в спальном районе улице Героев Сибиряков давно требовала обновления. Фотокорреспонденты «Ъ-Черноземье» побывал здесь в марте, когда работы были в самом разгаре, и вернулись в сентябре, чтобы оценить сделанное. Изменения, которые стали заметны — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
