Лицейский стиль

В Воронеже продолжается ремонт МБОУ «Воронежский учебно-воспитательный комплекс им. А. П. Киселева». Одна из крупных школ города, расположенная в спальном районе улице Героев Сибиряков давно требовала обновления. Фотокорреспонденты «Ъ-Черноземье» побывал здесь в марте, когда работы были в самом разгаре, и вернулись в сентябре, чтобы оценить сделанное. Изменения, которые стали заметны — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Главный вход в лицей имени А. П. Киселева после ремонта Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Главный вход в лицей имени А. П. Киселева в период активных работ Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Интерьер учебного заведения после реконструкции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Коридор в процессе реконструкции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Спортивный зал лицея имени А. П. Киселева со столом для настольного тенниса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Помещение спортзала во время реконструкции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Лестничный пролёт между этажами в лицее имени А. П. Киселева Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лестничный пролёт во время ремонта Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Учебный класс для занятий химией Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Помещение для уроков естественных наук Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Учебный класс лицея во время реконструкции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Класс труда с оборудованием Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Учебный станок и материалы для работы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вход в кабинет во время ремонта Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Место для гигиены перед посещением столовой Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зона умывальников во время реконструкции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Помещение столовой в учебном комплексе Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Помещение столовой в период ремонта Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Украшение школьного коридора ко Дню знаний Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Школьный коридор в процессе ремонта Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Работы в актовом зале лицея продолжаются Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Помещение во время начала реконструкции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Вид на территорию лицея изнутри здания Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Территория лицея в ходе реконструкции Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский