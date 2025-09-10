Избирком Севастополя сообщил об активизации интернет-мошенников перед выборами

В Севастополе перед выборами активизировались интернет-мошенники, которые дезинформируют избирателей и крадут их персональные данные. Об этом сообщили в Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК).

По словам специалистов СГИК, мошенники создали фейковые аккаунты Севгоризбиркома и канал председателя городской избирательной комиссии Нины Фаустовой.

«В группы и личные сообщения гражданам пишет якобы помощница Нины Сергеевны и просит сделать репосты записей с фейкового канала. Обращаем внимание, что у председателя комиссии нет Telegram-канала»,— уточнили в СГИК.

Ранее в севастопольском избиркоме рассказали, что в нынешнем году на выборах в городе-герое используются новые технологии от фальсификаций результатов голосования.

Александр Дремлюгин, Симферополь