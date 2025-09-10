Ижевчанина будут судить за изготовление пистолета и 40 патронов к огнестрелу

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 46-летнего ижевчанина об изготовлении пистолета и патронов к огнестрельному оружию в своей автомастерской, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Следствие считает, в июне—июле обвиняемый изготовил в своей автомастерской более 40 патронов, которые планировал сбыть, и короткоствол. Сверх этого, у фигуранта изъяли другие боеприпасы и взрывчатые вещества.

Ему инкриминируют незаконные хранение и изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов, подготовку к их сбыту и хранение взрывчатых веществ (ст. 222, ст. 222.1, ст. 223 УК). Дело рассмотрит Первомайский райсуд Ижевска. Обвиняемый находится под стражей. За незаконное изготовление огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК) предусмотрено до шести лет лишения свободы.