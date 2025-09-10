Суд наказал пензенца за гибель в ДТП двух своих родственников, включая девочку

Городищенский районный суд Пензенской области вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Никольска по уголовному делу о совершении ДТП, в результате которого погибли два человека (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, вечером 29 марта этого года фигурант ехал за рулем автомобиля «Киа Оптима» по автодороге «Городище — Никольск — с. Ночка» в Городищенском районе, не справился с управлением и съехал в кювет, где протаранил дерево. В результате аварии погибли пассажиры этой машины — женщина 1987 года рождения и ее 11-летняя дочь. Они были родственниками водителя «Киа».

Фигурант в полном объеме признал свою вину. По решению суда он получил 2,5 года лишения свободы. Фигурант попросил смягчить наказание. Суд учел его просьбу, совокупность смягчающих обстоятельств и факт полного возмещения вреда и заменил наказание принудительными работами на срок 2,5 года с удержанием в доход государства 5% из заработной платы. Также ему запрещено в течение такого же срока заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов