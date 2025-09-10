Ярославские полицейские искали незаконных мигрантов на стройках

В Ярославской области по результатам рейдов полицейские выявили 300 административных правонарушений и возбудили семь уголовных дел в сфере миграции. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники министерства проверяли стройки, объекты торговли, сельского хозяйства и промышленности, а также места проживания иностранных граждан, работающих на территории региона.

Более половины (160) выявленных нарушений касались правил въезда, выезда и пребывания в РФ. Еще 45 мигрантов работали, нарушая установленный порядок. Уголовные дела были возбуждены по статьям о фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учет.

Алла Чижова