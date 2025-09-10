В Чувашии местный житель осужден за избиение знакомого до смерти

В Алатыре Чувашской Республики суд приговорил местного жителя за избиение знакомого до смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

По версии суда, 6 февраля 2025 года 32-летний мужчина в ходе ссоры во время распития спиртного избил своего знакомого руками и ногами. Потерпевший скончался на месте преступления спустя короткий промежуток времени из-за полученных травм.

Осужденный по решению суда признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Он приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год.

Марк Халитов