Почти половина опрошенных РКК россиян хочет научиться оказывать первую помощь

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук представил результаты опроса среди россиян о навыках оказания первой помощи. По его словам, около 44% опрошенных готовы обучиться таким навыкам, а 98% респондентов считают их важными для каждого человека.

Исследование по заказу РКК проходило в декабре 2024 года, были опрошены более 3,7 тыс. человек старше 14 лет. Результаты исследования господин Савчук представил на пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

Наиболее предпочтительным форматом обучения является короткий интенсив — несколько занятий в неделю, отметил глава организации. «Однако одновременно с этим среди причин отказа от обучения респонденты называют свою занятость — так ответили 32%, и отсутствие информации о местах проведения таких курсов — 28%. При этом 85% желающих пройти обучение выбирают очный формат, 27% готовы рассматривать онлайн-курсы»,— рассказал господин Савчук.

Сейчас в России работают 124 учебных центра РКК. В прошлом году сотрудники центров провели более 30 тыс. мастер-классов для 800 тыс. человек, сообщала организация в мае.

Полина Мотызлевская