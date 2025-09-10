Сийярто: Белоруссия гарантировала Венгрии транзит нефти

Белоруссия продолжит обеспечивать надежный транзит нефти в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Он подчеркнул, что Белоруссия является ключевым партнером по снабжению страны энергоресурсами, обеспечивая около 73% объема поставляемой нефти через трубопровод «Дружба».

«Господин министр меня заверил в том, что Беларусь и дальше гарантирует транзит», — сказал Петер Сийярто (цитата по Sputnik).

Он отметил, что в прошлом году Венгрия получила из Белоруссии более 5 млн тонн нефти, а в этом году — около 3 млн тонн. Глава венгерского МИД также сообщил, что атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру России в настоящий момент не влияют на работу нефтепровода, поставки нефти идут в обычном режиме.