В Госдуме предложили оценивать работу депутатов и чиновников через «Госуслуги»

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили создать на «Госуслугах» инструмент для оценки гражданами работы представителей власти. Это следует из законопроекта, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.

По мнению его авторов, сегодня у россиян существенно ограничены возможности выразить свое мнение об эффективности работы выборных представителей власти и чиновников. Свою оценку они могут поставить лишь руководителям некоторых территориальных органов власти и центрам предоставления госуслуг. При этом работу губернаторов и мэров могут оценить президент или правительство РФ. «Существующие формы обратной связи не дают объективной картины удовлетворенности граждан работой депутатов и чиновников, поскольку фактически сводятся к тому, что одни чиновники оценивают работу других»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Для решения проблемы депутаты предлагают добавить на портал «Госуслуги» функционал, который позволит раз в год проводить тайное голосование для оценки эффективности работы депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципальных образований. Механизм голосования предлагается устанавливать подзаконными актами федерального и региональных правительств, а результаты такой оценки — публиковать в открытом доступе.

При этом авторы новеллы подчеркивают, что законопроект не устанавливает «искусственные критерии эффективности». «Каждый избиратель вправе самостоятельно решить, оправдывает ли депутат или глава региона его доверие»,— объясняют они.

Божена Иванова