Конструктор нижегородца «Печка Емели» победил в конкурсе «Родная игрушка»

Электронный конструктор «Печка Емели», созданный нижегородцем Антоном Черкашиным, вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Конструктор стал одним из победителей в номинации «Техническая и технологическая игрушка», сообщили в правительстве Нижегородской области.

Игрушка, рассчитанная на детей от восьми лет, представляет собой самоходную печь, которая движется по нарисованной трассе. Для сборки необходимо соединить детали, установить датчики и микросхему.

На конкурс, стартовавший в 2024 году, поступило свыше 28,2 тыс. заявок из всех регионов России. Разработки победителей вскоре поступят на прилавки магазинов и в детские учреждения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион был лидером по числу заявок, от нижегородцев их поступило больше 1,5 тыс. «И очень рад, что один из проектов стал победителем, тем более в такой непростой номинации, как «Техническая и технологическая игрушка». Мне кажется, этот проект олицетворяет саму суть конкурса «Родная игрушка». Он объединяет нашу культуру с тем, что хочется воспитать в детях сейчас — стремление к знаниям и понимание, что ничего не происходит "по щучьему велению"»,— прокомментировал глава региона.

Также в финал конкурса прошла работа воспитателя детсада №97 из Дзержинска Натальи Шкоркиной. Она разработала наглядно-игровое пособие «Мнемарики». Это мягкие меховые кубы, выполненные в виде животных. У каждого есть кармашек для карточек с заданиями в виде мнемотаблиц.

Галина Шамберина