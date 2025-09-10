ЦБ снизил тарифы страхования для владельцев опасных объектов

Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов. Они будут применяться с 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Размер тарифа зависит от типа объекта:

для электростанций, объектов по хранению отходов обогащения полезных ископаемых и шахтостроительных участков нижняя граница тарифного коридора снижена на 75%;

для гидротехнических сооружений, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности — на 25%;

для всех остальных типов опасных объектов — на 50%.

Для объектов с использованием оборудования под давлением и угольных шахт нижняя граница остается на том же уровне, что и сейчас. Перерасчет тарифов более точно отражает уровень риска возникновения аварии, считают в Центробанке.

Закон об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов действует с 2012 года. Он предусматривает страховые компенсации пострадавшим в случае техногенной аварии. Лимит возмещения вреда в случае причинения вреда здоровью составляет 3 млн руб.