В Ульяновске откроют улицу имени Героя России Александра Шишкова

В Ульяновске появится улица имени Героя России Александра Шишкова. Постановление подписал глава города Александр Болдакин.

По мнению градоначальника, эта инициатива продолжает работу по увековечиванию памяти участников специальной военной операции. «Важно, чтобы их имена и подвиги остались в истории города и стали примером мужества для будущих поколений»,— сказал он. В Ульяновске уже есть улицы, названные в честь Героя России Максима Михайлова и Героев Гостомельского Десанта.

Улица имени Александра Шишкова будет продолжением улицы Уютной в Ленинском районе. Александр Шишков участвовал в боях на аэродроме Гостомель и погиб в мае 2022 года на подступах к поселку Белогоровка в ЛНР. За мужество ему посмертно присвоено звание Героя России. Его имя также носит школа № 52 в Засвияжском районе.