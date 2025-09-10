Приставы закрыли кафе «Гости» из-за сильного шума кондиционеров

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю опечатали кафе «Гости», расположенное на ул. Куйбышева, 7. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на сильный шум пожаловалась одна из жительниц дома, в котором находится заведение. В ходе обследования в квартире действительно было установлено превышение предельно допустимых значений уровней звука и звукового давления. Источником шума являлись системы вентиляции и кондиционирования воздуха кафе, размещенные напротив окон потерпевшей.

Так как выявленное нарушение влечет за собой ухудшение условий проживания граждан и создает угрозу для их здоровья, суд приостановил деятельность по оказанию услуг общественного питания в кафе «Гости» сроком на 60 суток.

Сразу же после возбуждения исполнительного производства судебные приставы осуществили выезд по месту нахождения заведения и опечатали двери входной группы. Руководство юридического лица предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.