20 сентября в Москве на сцене «Live Арена» при поддержке ВТБ пройдет финал международного конкурса вокальных исполнителей «Интервидение-2025». Шоу покажут в прямом эфире «Первого канала» и телеканалов стран-участниц. ВТБ обеспечит иностранные делегации финансовыми сервисами для комфортного пребывания в России. В поддержку «Интервидения» банк запускает лимитированную дебетовую карту с оригинальным дизайном. Новые и действующие клиенты могут оформить ее до 30 сентября на сайте банка, в офисах, а также на площадке самого конкурса. Выпуск и обслуживание такой карты бесплатны, ее владельцам доступен повышенный кешбэк 15% при оплате покупок в категории «Театры и кино», а также трехмесячная подписка на сервис «VK Музыка» по специальной цене.

Американская OpenAI, которая является разработчиком ChatGPT, открыла свое региональное отделение в Южной Корее. Как пояснили в компании, это ее третий офис в Азии (после Сингапура и Японии) и 12-й в мире. За год число пользователей, обращающихся к ChatGPT хотя бы раз в неделю, выросло в Южной Корее в четыре раза, а по числу платных подписчиков страна занимает первое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказали в OpenAI.

Число госзакупок электроники Huawei снизилось вдвое в первом полугодии текущего года. Было размещено 42 госзакупки на электронику этой марки на сумму 174,3 млн руб. Показатель как минимум в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснили «Ведомости». Вместе с тем закупки китайской Lenovo снизились до 65 единиц со 107 закупок, американской HP — до 94 штук с 260 в прошлом году.