Суд взыскал с телефонной компании стоимость услуг за установку оптико-волоконной сети

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление ПАО «Россети Урал» к ООО «Закамская телефонная компания» о взыскании задолженности за услуги по размещению линий связи. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Электросетевая компания обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика задолженность в размере более 1,4 млн руб. по договору на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах воздушных линий электропередачи. Сумма предъявлена за оказанные услуги по размещению ВОЛС за период с января 2023-го по февраль 2025 года.

«Энергетики регулярно информируют провайдеров о необходимости заключения договоров на размещение линий связи,— отметили в «Пермэнерго».— На электросетевых объектах пермского филиала “Россети Урал” в течение нескольких лет проводится совместная инвентаризация более чем с сорока операторами связи. Монтаж оборудования сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством РФ и возможен только по согласованию с сетевой организацией».