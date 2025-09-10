В Перми Роспотребнадзор поручил убрать из меню общепита ряд опасных продуктов

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендовало исключить ряд продуктов из меню общепита в рамках проведения массового мероприятия. Речь идет о состоявшемся в поселке Ферма фестивале «Юнармейский вызов». Согласно письму, имеющемуся в распоряжении «Ъ-Прикамье», Роспотребнадзор обязал организатора исключить из предлагаемого рациона питания гостей блюда из птицы, яйца, студни, паштеты, пироги с мясным и ливерным фаршем, блины с различными начинками, мороженое, молочные коктейли, шаурму, кремовые кондитерские изделия, салаты и холодные закуски. Решение связано со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой по заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Прикамье.

Так, организатору фестиваля — руководителю ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи “Авангард”» Руслану Шамсутдинову было поручено согласовать ассортимент блюд и продукции с управлением Роспотребнадзора. Распоряжение по организации питания является частью «дополнительных противоэпидемических мероприятий». По мнению ведомства, замена потенциально опасных блюд на «изделия из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку», предупредит распространение инфекционных заболеваний.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в Роспотребнадзоре, отправка рекомендаций по организации общественного питания в рамках массовых мероприятий является «базовой процедурой».

Массовые отправления в местах общепита произошли в Перми и Кунгуре в декабре 2024 года и январе 2025 года. С конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пермских пекарнях сети «Хлебница». Второй случай массового отправления произошел в Кунгуре. Тогда за медицинской помощью обратились 73 человека, купившие шаурму в кунгурском кафе Sharma Cosmos. Из них было госпитализировано 66 человек (включая 24 ребенка). Случай массового отравления был также зафиксирован в июне в пермском банкетном зале White Hall. Тогда было госпитализировано шесть человек, употребивших кулинарную продукцию ресторана.