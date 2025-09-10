В Оренбурге разработали устройство для получения питьевой воды из воздуха

Студенты Оренбургского государственного университета создали стартап для решения проблемы дефицита питьевой воды в труднодоступных регионах. Об этом сообщает Платформа университетского технологического предпринимательства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Идея появилась в 2023 году и была доработана в университетском акселераторе. Как отмечается в сообщении, изначально команда планировала использовать технологию конденсации воды, но она оказалась неэффективной. Сейчас разработчики работают над новой технологией турбоосушения воздуха, основанной на усовершенствованной холодильной схеме. Это устройство обещает высокий коэффициент полезного действия благодаря оптимизации энергопотребления и автоматизированной системе контроля температурного режима.

Отмечается, что проект AeroAqua значительно превосходит традиционные аналоги по эффективности и энергоэкономичности. Команда ищет промышленных партнеров и первых клиентов для реализации пилотных проектов и масштабирования технологии. В будущем компания планирует патентовать свои решения и выйти на рынки промышленного осушения и альтернативных систем водоснабжения.

Андрей Сазонов