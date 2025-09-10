Юному новосибирцу грозит лишение свободы за сожжение Нового Завета

На рассмотрение Ленинского районного суда Новосибирска поступило уголовное дело 17-летнего молодого человека, который сжег Новый Завет. По ч. 1 ст. 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих ему грозит штраф до 300 тыс. руб., либо обязательные работы до 240 часов, либо принудительные работы до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе суда, по материалам расследования, в декабре 2024 года молодой человек снял видео, как он держит в руках Новый Завет, оскорбляет лиц, исповедующих христианство и иудаизм. Затем юноша поджег книгу, бросил на землю и пнул. Видеозапись, которая стала главной уликой, новосибирец разместил в одном из каналов мессенджера Telegram.

В отношении молодого человека завели уголовное дело. О том, признал ли он вину, пока неизвестно.

Илья Николаев