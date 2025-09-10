Объем инвестиций в основной капитал СКФО вырос на 9,1%

В Северо-Кавказском федеральном округе объем инвестиций в основной капитал с января по июнь 2025 года составил 407 млрд 779,3 млн руб. Показатель в сравнении с аналогичным периодом 2024 года вырос на 9,1%. Об этом сообщает официальный аккаунт Telegram-канале аппарата полномочного представителя Президента РФ в округе.

Рост в первом полугодии зафиксировали в Дагестане (на 20,8%, до 145,9 млрд руб.), Кабардино-Балкарии (на 19,5%, до 24,6 млрд руб.), Ингушетии (на 11,6%, до 6,7 млрд руб.), Ставропольском крае (на 2,5%, до 141,7 млрд руб.), Чечне (на 1,7%, до 63,2 млрд руб.), Карачаево-Черкесии (на 0,1%, до 13,3 млрд руб.).

Константин Соловьев