ММК объединяет HR-сообщество для развития кадрового потенциала промышленности

Магнитогорский металлургический комбинат и Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» (КЦПК) ПАО «ММК» в партнерстве с Авито Работа и при поддержке Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России (АМРОС) провели в Москве VII HR-форум «PRO Формат». Мероприятие объединило руководителей и специалистов предприятий промышленных компаний страны для обсуждения актуальной проблематики рынка труда.



Форум «PRO Формат» проводится ежегодно по инициативе КЦПК ММК и является эффективной площадкой для расширения профессиональных контактов, взаимной оценки кадровых проектов, обсуждения и выработки решений задач по популяризации технических профессий среди молодежи и подготовке персонала в целом. В дискуссиях традиционно принимают участие представители предприятий, учебных заведений и отраслевого сообщества.

Данный форум – очередной этап развития партнёрства между ММК и компанией «Авито Работа», старт которому был дан в январе 2025 года при поддержке Агентства стратегических инициатив. Взаимодействие сторон в том числе нацелено на организацию и проведение тематических мероприятий, запуск инициатив по повышению привлекательности образа работодателя в сфере промышленности через профориентацию нового поколения.

«ММК рассматривает проекты в сфере развития персонала как долгосрочные инвестиции, создающие основу для эффективной деятельности компании. Только непрерывная и вдумчивая работа с сотрудниками и подготовка кадров, начиная со школьной скамьи, могут обеспечить сохранение и развитие человеческого капитала. Сегодня кадровая ситуация в отрасли и в целом в промышленном секторе остается непростой. И перед HR-службами стоит задача не только найти работника, но и сформировать долгосрочный интерес к производственной деятельности, повысить имидж базовых профессий в промышленности, привлечь к ним внимание молодёжи», – прокомментировал директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Парфилов.

HR-форум «PRO Формат» 2025 вместил в себя воркшоп в офисе Авито, полезный нетворкинг, аналитику рынка труда, круглый стол и экспертные дискуссии о развитии кадрового потенциала, создании корпоративных университетов, трендах и практиках рекрутинга и удержания сотрудников. Магнитку на форуме представляли директор АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» Андрей Козловский и главный специалист по управлению изменениями ПАО «ММК» Сергей Цыганков.

«Сегодня одна из главных тем — дефицит на рынке труда, особенно по рабочим, линейным, инженерным профессиям. На протяжении многих лет мы занимаемся популяризацией этих специальностей и отраслей, основу которых они составляют, и считаем важным объединить усилия рынка: джоб-платформ, работодателей, системы образования, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Мы видим в этом большой потенциал, который, безусловно, позитивно повлияет на решение кадрового вопроса отрасли металлургии, особенно, среди молодежи, которая только выбирает свой карьерный путь», - отметил директор по развитию Авито Работа Роман Губанов.

ПАО «ММК»