«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о первом в мире препарате для лечения болезни Бехтерева и других разработках в рамка нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Кажется, уже абсолютно всё вокруг в той или иной степени затронул искусственный интеллект — от музыкальных стримингов и чат-ботов до сложных финансовых систем и автоматизации промышленности. В медицине алгоритмы помогают как анализировать данные пациентов, так и ускорять поиск новых лекарств и методов лечения. Уже сегодня можно увидеть, как эти инновации применяют на практике в самых разных областях.

Так, в учреждениях здравоохранения внедряют технологии компьютерного зрения, которые позволяют анализировать снимки рентгена, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, находить аномалии и определять состояние пациента. Другой инструмент с использованием ИИ — предиктивная аналитика. С ее помощью можно не только повысить точность диагноза, но и подобрать индивидуальный план лечения с учетом особенностей организма. Предполагается, что в будущем можно будет создать своего цифрового двойника, чтобы апробировать на нем различные лекарства и методы лечения.

Развитие этих и многих других возможностей в медицине – один из приоритетов национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». В его рамках не только поддерживается развитие искусственного интеллекта, но и совершенствуется отрасль в целом. Например, создаются инновационные лекарства. Среди них разработанный учеными Пироговского университета и Института биоорганической химии РАН первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Это средство прицельно уничтожает клетки, которые вызывают болезнь. А для реабилитации пожилых пациентов тестируют разработку ученых из Института физиологии имени Павлова, которая, как предполагается, за счет кратковременного снижения количества кислорода в воздухе должна мобилизовать организм и замедлять старение.

Такие прорывные исследования требуют масштабной проверки, что объясняет рост числа клинических исследований — почти в пять раз по сравнению с 2020 годом. Эта тенденция будет продолжаться при участии нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».