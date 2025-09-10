Суд обязал владельца законсервировать недостроенный торговый центр в Ставрополе

Арбитражный суд Ставропольского края обязал собственника недостроенного торгового объекта Богдана Руденко провести консервацию здания на улице Доваторцев в Ставрополе и установить ограждение площадки после несчастного случая с подростком. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комитет градостроительства администрации Ставрополя подал иск с требованием законсервировать объект незавершенного строительства по адресу улица Доваторцев, 185Б. Здание должно быть приведено в состояние, обеспечивающее прочность конструкций и безопасность населения.

Суд также обязал владельца в течение месяца установить ограждение по периметру участка, разместить баннер, освещение и защитные козырьки с северной и западной стороны. За каждый день просрочки консервации назначена неустойка 10 тыс. руб., аналогичный штраф предусмотрен за несвоевременную установку ограждения.

По данным суда, ИП Руденко владеет торговым объектом с 30% готовностью. Строительство велось по разрешению от 10 февраля 2017 года, которое уже истекло. Земельный участок арендовался до 22 сентября 2019 года, после чего договор не продлевался.

В отзыве на иск Богдан Руденко указал, что неоднократно обращался к властям с просьбой предоставить участок в аренду для завершения стройки, но получил отказ. Комитет по управлению муниципальным имуществом проводил торги по продаже объекта в июне 2022 года, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок.

Ответчик просил суд увеличить срок исполнения решения и снизить размер неустойки. Однако истец возражал против отсрочки, сославшись на произошедший несчастный случай с несовершеннолетним из-за открытого доступа на стройплощадку. Летом 2024 года 10-летний мальчик упал заброшенной стройки и получил травму головы.

Суд обязал застройщика в течение месяца принять решение о консервации недостроенного объекта. На выполнение работ по консервации отведено два месяца с момента принятия соответствующего решения. Предпринимателю предстоит привести объект и прилегающую территорию в состояние, которое обеспечит прочность, устойчивость и сохранность конструкций, а также безопасность населения и окружающей среды.

Дополнительно суд обязал Богдана Руденко в месячный срок привести в соответствие ограждение строительной площадки согласно утвержденным в 2014 году образцам. Требуется установить заграждение по всему периметру участка, разместить баннер, обеспечить аварийное освещение и установить защитные козырьки с северной и западной стороны.

За несоблюдение сроков консервации объекта предусмотрена неустойка в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки. Аналогичный штраф грозит за несвоевременную установку ограждения. С ответчика также взыскана государственная пошлина в размере 15 тыс. руб.

Тат Гаспарян