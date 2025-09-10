В Минфине заявили о планах нескольких иностранных банков открыть филиалы в РФ

Несколько иностранных банков выразили заинтересованность в открытии филиалов в России, однако окончательные решения зависят от геополитической обстановки. Об этом сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

«В целом участие на нашем рынке некоторых наших иностранных партнеров интересует»,— сказал господин Чебесков (цитата по ТАСС).

С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, который позволяет иностранным банкам открывать на территории России филиалы. Ранее зарубежные кредитные организации могли работать здесь лишь через дочерние банки и представительства. Теперь же каждому иностранному банку разрешено открыть только один филиал.