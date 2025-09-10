Минтранс России сообщил о спуске на воду нового катера в Ярославле

Ярославская верфь «Паритет» спустила на воду современный скоростной катер проекта L390. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

Катер будет работать на регулярных рейсах в Пермском крае, он способен принять 18 пассажиров и двух членов экипажа.

Судно предназначено для пригородных маршрутов, туристических поездок и специальных трансферов. Оно сможет защищать пассажиров от непогоды благодаря оригинальному ветрозащитному сооружению. Длина судна — 11,95 метра, ширина — 4,1 метров.

В июне 2025 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что ярославский «Паритет» стал победителем аукциона на поставку судна для оказания услуг водного такси. Катер Looker 390T «Паритет» должен поставить в сентябре 2025 года, с началом навигации 2026 года судно будет ходить по маршруту «Пермь - Усть-Качка».