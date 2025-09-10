Австралия потратит $1,1 млрд на беспилотные субмарины

Правительство Австралии сообщило о выделении $1,1 млрд на закупку «десятков» автономных подводных лодок Ghost Shark. Точное количество закупаемых субмарин засекречено. Ожидается, что ВМС Австралии начнут их получать уже с января 2026 года. Об этом сообщает ABC News.

Ghost Shark — модульная многоцелевая подводная лодка с длиной корпуса чуть меньше 6 м, предназначена для выполнения длительных миссий, ведения разведки, наблюдения и нанесения ударов. Подлодка разработана американской оборонной компанией Anduril Industries в сотрудничестве с Организацией оборонной науки и техники, которая является структурой Минобороны Австралии. Первые прототипы субмарины были представлены в апреле 2024 года.

Предполагается, что подлодки Ghost Shark будут действовать совместно с кораблями ВМС Австралии и военного альянса AUKUS, в который входят также Великобритания и США. Запускать их можно будет как с берега, так и с кораблей, что значительно увеличивает радиус действия. Производство субмарин ведется в Австралии, получены заказы также от США.

Алена Миклашевская