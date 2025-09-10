В Чувашии задержали студента с Ближнего Востока за пропаганду терроризма

В Чувашской Республике был задержан 26-летний иностранный студент, обвиняемый в пропаганде и оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Чувашии.

По версии следствия, уроженец одной из стран Ближнего Востока на личных страницах в двух запрещенных соцсетях распространял материалы с открытой пропагандой идей терроризма и оправданием деятельности международных террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Московский районный суд Чебоксар избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Диана Соловьёва