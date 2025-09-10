Два жителя Ярославля получили условные сроки за экстремизм

Фрунзенский районный суд Ярославля приговорил двух местных жителей 1983 и 1987 годов рождения к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Фото: УФСБ по Ярославской области

В сообщении ведомства говорится, что ярославцы были задержаны после размещения в соцсетях публикаций с призывами к совершению насильственных действий по мотивам политической и национальной ненависти или вражды. На видеозаписи областного УФСБ один из задержанных называет свои комментарии «нехорошими». Суть их содержания неизвестна.

Уголовные дела расследовали следователи ФСБ. Оба задержанных были признаны судом виновными по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети интернет». Одному из осужденных также запретили заниматься администрированием сайтов. Приговор вступил в силу.

Алла Чижова