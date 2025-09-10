Генконсулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков

Алексей Марков назначен на должность генерального консула России в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа.

Господин Марков состоит на дипломатической службе с 2003 года. В 2013–2020 годы работал в генеральном секретариате МИД России, за упомянутый период занимал должности от второго секретаря до старшего советника. В 2020–2024 годы возглавлял отдел в Департаменте Северной Америки МИД РФ, в 2024–2025 годы был генконсулом России в Хьюстоне. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени.