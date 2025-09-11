Полеты из Перми в Ярославль продолжатся до конца года

Полетная программа из Перми в Ярославль продолжится до конца 2025 года, сообщили «Ъ-Прикамье» в минтрансе Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

На данный момент полетная программа в расписании аэропорта Пермь рассчитана до конца октября. Обновленное расписание появится позже. «Так как в воздушном транспорте летнее расписание сменяется на зимнее в октябре»,— пояснили в краевом минтрансе.

Напомним, полетная программа из Перми в Ярославль стартовала в 2025 году 18 июля и изначально была рассчитана до 24 октября.

Рейсы выполняются по пятницам и воскресеньям. Полеты осуществляет авиакомпания «Руслайн». Тип воздушного судна — CRJ 100/200 вместимостью 50 пассажиров. Минимальная цена билета составляет 3 тыс. руб.

Ранее правительство Пермского края внесло проект поправок в краевой бюджет, предусматривающий увеличение расходов на субсидирование авиаперевозок из Перми в Ярославль и обратно. Для выполнения обязательств каждому региону ежегодно требуется выделять 38,06 млн руб. В прошлом году рейсы между городами выполняла компания «ЮВТ Аэро».