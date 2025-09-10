Ярославна вернула сгоревшие в пожаре деньги

Жительница Ярославского района вернула обгоревшие в пожаре деньги на сумму 368 тыс. руб. В отделение Банка России поступило 104 банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. Об этом сообщили в ярославском отделении БР.

Экспертиза заняла шесть дней. Эксперты использовали скальпель для отделения сгоревших и влажных банкнот, перемешанных с остатками документов. В результате экспертизы 97 банкнот на сумму 337 тыс. руб. были обменяны сразу, так как сохранили не менее 55% остаточной площади. Это позволило женщине вернуть 347 тыс. руб., что составляет более 94% от изначальной суммы. Лишь пять банкнот признали не подлежащими обмену.

Эксперт по исследованию денежных знаков ярославского отделения Банка России Ольга Соколова отметила, что процедура обмена поврежденных банкнот сложна и требует аккуратности. Деньги часто оказываются спрессованными или припаянными к посторонним предметам, и задача эксперта — без потерь отделить их и провести исследование.

Антон Голицын