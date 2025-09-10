Ученые РАН сообщили о необъяснимой магнитной буре на Земле

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о необычной магнитной буре на Земле, которую по неизвестной причине не удалось заранее спрогнозировать. «Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована, — сказано в сообщении лаборатории. — Событие отсутствовало в прогнозах».

По мнению исследователей, еще более примечательно то, что даже после фиксации события «невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли». Прогноз был «зеленым», но что-то спровоцировало «бурную реакцию магнитного поля».

Основная причина магнитных бурь на планете — приближение солнечного ветра от корональных дыр. При этом согласно графикам, в ночь на среду солнечные частицы к Земле не приближались. Исследователи считают единственным «хоть сколь-либо» научным объяснением «формирование так называемой необычно крупной суббури». При таком явлении «энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин».