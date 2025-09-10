Оклады главных врачей больниц в Удмуртии с 1 октября увеличатся на 16,6%

Оклад главврача больницы в Удмуртии с количеством коек от 1,2 тыс. (I группа оплаты труда) с 1 октября составит 71,9 тыс. руб. Это на 16,6% больше, чем полтора года назад. Постановление правительства республики об индексации окладов руководителей медучреждений, их заместителей и бухгалтеров опубликовано на сайте кабмина.

Размер оклада руководителя учреждения зависит от группы оплаты труда: I включает от 1210 коек, II — от 810 до 1200 коек, III — от 510 до 810 коек, IV и V — от 260 до 500 и от 50 до 250 коек соответственно. Для сравнения, оклад главного врача больницы с V группой оплаты составит 35,5 тыс. руб.

Таким образом, вилка окладов главврачей больниц составляет от 35,5 до 71,9 тыс. руб. (V-I группы), руководителей амбулаторий, поликлиник и диспансеров без коечного фонда круглосуточного пребывания — от 35,5 до 41,2 тыс. руб., главврачей районных больниц — от 36,9 до 54 тыс. руб., главврачей станций скорой помощи и переливаний крови — от 34,1 до 54 тыс. руб. и от 30,5 до 36,2 тыс. руб. соответственно.

В частности, оклад главврача бюро судебно-медицинской экспертизы составит от 38,4 до 44,1 тыс. руб., директора медицинского информационно-аналитического центра — от 51,2 до 56,9 тыс. руб., главврача санатория — от 31,3 до 37 тыс. руб.

Для директоров, заведующих и начальников медучреждений, в которых до 50 коек или менее семи врачебных должностей, оклад составит 28,4 тыс. руб. Помимо окладов, предусмотрены иные дополнительные и стимулирующие выплаты медработникам.