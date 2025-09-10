Житель Крыма арестован по подозрению в передаче Украине данных о ПВО России

В Крыму задержали россиянина, подозреваемого в передаче украинской стороне информации о критической инфраструктуре РФ. Суд заключил жителя Феодосии под стражу. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В пресс-релизе отмечается, что мужчина был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, фигурант передавал украинской стороне фото, видео и другие файлы с координатами военных сооружений и средств ПВО. Речь идет в том числе о нефтебазе в Феодосии. Для передачи сведений использовался мессенджер WhatsApp.

Сведения могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов, считают в ФСБ. На допросе мужчина заявил, что куратор связался с ним в июне 2023 года.

«За проделанную работу в период с 2023-го по 2025 год мне поступили денежные средства в объеме 11 тыс. гривен в долларовом эквиваленте»,— сказал задержанный на видео с допроса. По его словам, с 2022 года он также оставлял в мессенджере Telegram негативные комментарии, дискредитирующие российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.