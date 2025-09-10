ООО «Башкирэнерго» борется с нелегальным майнингом

В условиях растущей популярности криптовалют ООО «Башкирэнерго» сталкивается с новым вызовом – нелегальным майнингом, который стал значительной проблемой в сфере потребления электроэнергии. Компания усиливает свои действия по пресечению деятельности недобросовестных «майнеров», выявляя их практически еженедельно.

Майнинговое оборудование, обнаруженное в СНТ «Журналист»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В отношении нарушителей применяются жесткие меры. ООО «Башкирэнерго» ограничивает электроснабжение, правоохранительные органы выписывают значительные штрафы и, при наличии оснований, возбуждают уголовные дела. Кроме того, незаконно установленное майнинговое оборудование изымается.

Одну из крупных майнинговых ферм электросетевики обнаружили в СНТ «Журналист» Кировского района г. Уфы. Злоумышленники самовольно заменили силовой трансформатор на трансформаторной подстанции ООО «Башкирэнерго» и подключили от нее три кабельных линии к помещению, в котором находилось майнинговое оборудование. Ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил более 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере в составе организованной группы лиц. Теперь преступникам предстоит ответить по всей строгости закона и возместить причиненный ущерб.

ООО «Башкирэнерго» вместе с правоохранительными органами и прокуратурой намерено и в дальнейшем активно бороться с нелегальным майнингом, защищая интересы своих потребителей и обеспечивая стабильную работу энергосистемы Республики Башкортостан.

На снимках: майнинговое оборудование, обнаруженное в СНТ «Журналист».

ООО «Башкирэнерго»