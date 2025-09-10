Долгое отсутствие горячей воды в сотнях домов Томска привело к уголовному делу

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по факту длительного отключения горячей воды в сотнях домов Томска. Оно расследуется по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Недавно жители Томска пожаловались ему на отсутствие горячей воды с мая по настоящее время из-за ремонта теплосетей.

«Сроки завершения работ неоднократно переносились, обращения в профильные структуры не помогли. Отмечается, что проблема затронула социальные учреждения и более 400 многоквартирных домов»,— говорится в сообщении областного главка СКР.

Валерий Лавский