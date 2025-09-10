«Россети Центр» способствуют развитию агропромышленного комплекса Воронежской области

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» с начала 2025 года обеспечили необходимой электроэнергией несколько крупных агропромышленных предприятий региона, среди которых «Восток Агро» в Россошанском районе и «Чистая поляна» в Рамонском районе.

Фото: Россети Центр

Для этого сетевая компания выполнила комплекс работ: построена кабельная линия электропередачи (ЛЭП) протяженностью 32 км, реконструированы две действующие воздушные ЛЭП, смонтировано семь комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью свыше 4 МВт. Линии электропередачи оснащены автоматическими устройствами защиты, что позволяет сократить время вынужденных перерывов в электроснабжении и повысить его надежность.

Благодаря выполненным энергетиками мероприятиям компания «Восток Агро», специализирующаяся на выращивании зерновых культур, разведении крупного рогатого скота и производстве молочной продукции, дополнительно получила 3,5 МВт мощности для расширения производства.

Еще одна агрокомпания «Чистая поляна» в Рамонском районе увеличила мощность своих электроустановок на 150 кВт для развития производства.

Создание условий для технологического присоединения новых мощностей способствует развитию сельскохозяйственного комплекса региона и повышает его инвестиционную привлекательность.