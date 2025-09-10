В Прикамье началось строительство логистического центра «Вайлдберриз»

В Пермском крае началось строительство логистического центра «Вайлдберриз» (Wildberries). На данный момент участок в деревне Устиново Пермского муниципального округа огорожен забором, там созданы подъезды и разбит строительный лагерь, убедился «Ъ-Прикамье».

Напомним, в конце 2023 года гендиректор Wildberries Татьяна Ким и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о намерении по строительству нового логистического комплекса в Перми. Право собственности на эту территорию ООО «Вайлдберриз» получило в октябре 2023 года. Инициатива «Вайлдберриз» в Пермском крае имеет статус «приоритетный инвестпроект». Весной 2024 года стало известно, что маркетплейс может перенести сроки строительства своего объекта в Прикамье. По одной из версий, причиной приостановки стало изменение проекта в сфере противопожарной безопасности.

Согласно Единому госреестру заключений экспертизы, проектная документация и результаты инженерных изысканий для строительства складского комплекса «Вайлдберриз» в Пермском крае получили положительное заключение 25 июня.

Wildberries — международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, товаров для дома и прочей продукции. Компания была основана в 2004 году российской предпринимательницей Татьяной Ким.